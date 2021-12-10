Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував виліт з Ліги Європи після поразки від Наполі.

"Чесно кажучи, я навіть не знаю, що це за турнір. Я був зосереджений на Лізі Європи, хотів виграти групу. В крайньому разі – фінішувати другим.

При всій повазі до цього турніру, я не знаю про нього майже нічого. Але запевняю, що незабаром все з'ясую.

У цей вечір ми добре зіграли на атаку, але погано в обороні. Наша молода команда постала наївною", – цитує Роджерса Sky Sports.

Лестер на фоні коронавірусних проблем програв Наполі ключовий матч Ліги Європи та фінішував третім у групі. Навесні команда Брендана Роджерса зіграє в Лізі конференцій.

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