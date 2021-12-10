"Навіть не знаю, що це за турнір", – Роджерс після вильоту Лестера в Лігу конференцій
09:35 - Читать на русском
Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував виліт з Ліги Європи після поразки від Наполі.
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4’ Адам Унас
24’ Еліф Ельмас
53’ Еліф Ельмас
Джонні Еванс 27’
4’ Адам Унас
24’ Еліф Ельмас
27’ Джонні Еванс
53’ Еліф Ельмас
"Чесно кажучи, я навіть не знаю, що це за турнір. Я був зосереджений на Лізі Європи, хотів виграти групу. В крайньому разі – фінішувати другим.
При всій повазі до цього турніру, я не знаю про нього майже нічого. Але запевняю, що незабаром все з'ясую.
У цей вечір ми добре зіграли на атаку, але погано в обороні. Наша молода команда постала наївною", – цитує Роджерса Sky Sports.
Лестер на фоні коронавірусних проблем програв Наполі ключовий матч Ліги Європи та фінішував третім у групі. Навесні команда Брендана Роджерса зіграє в Лізі конференцій.
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