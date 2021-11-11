"Я навіть не знаю, що сказати. Переграли суперника, важко порахувати, скільки ударів та моментів було. В одну хвіртку мали вигравати 4:0, 5:0 або навіть 6:0. Але таке буває.

Україна – Болгарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Щодо гри до команди претензій бути не повинно. М'яч просто не хотів летіти у ворота, три голи скасували через офсайд. Сподіваємось, що залишили голи на Боснію. Мені приємно, що я забив другий мій гол на цьому стадіоні. Ще хотілося б забивати не лише у контрольних матчах, а й в офіційних", – поділився Степаненко у післяматчевому флеш-інтерв'ю.

Нагадаємо, збірна України попри тотальну перевагу не змогла перемогти Болгарію (1:1). Наступний матч підопічні Петракова проведуть з Боснією та Герцеговиною 16 листопада – ця зустріч стане вирішальною у боротьбі за місце у стикових матчах на ЧС-2022.

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало