– Як почуватиметься і як себе вестиме Ілля при наявності в команді росіянина?

– Навіть не знаю. Не розумію: стільки було розмов впродовж двох місяців, що Сафонова продають чи от-от збираються продати, а цей воротар у ПСЖ залишився. Чесно кажу: не розумію. Навіть не уявляю, як вони будуть уживатися в одному клубі.

Може, це журналісти попервах стали писати, начебто Забарний там щось сказав. Адже цілком ймовірно, що він взагалі нічого не говорив. Але як би там не було, ні я, ні ви у подібній ситуації з Сафоновим не жили б ані в одній кімнаті, ані в одному готельному номері, ані взагалі. Не знаю, як то воно буде далі.

Ми бачили Шевальє, який грав у складі ПСЖ у матчі за Суперкубок із Тоттенхемом. Він ніякий. Я не знаю, для чого взяли цього голкіпера. Тож поки що незрозуміло, як воно буде, – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

