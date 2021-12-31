У "містян" останні кілька сезонів спостерігаються проблеми з центрфорвардом. Серхіо Агуеро втратив стабільність і все більше часу проводить у лазареті, а Габріел Жезус просто не відповідає рівню очікувань.

Боси Манчестер Сіті не пошкодують грошей, що вирішити це питання. За інформацією журналіста Sport BILD Крістіана Фалька, Сіті готує 100 млн євро на трансфер нападника Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейна. Планується, що трансфер відбудеться влітку.

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До слова, Манчестер Сіті також фігурує серед претендентів на Ліонеля Мессі, який все ще може покинути Барселону. Аргентинець нібито знову хоче працювати під керівництвом Пепа Гвардіоли, який не так давно продовжив контракт із англійським клубом.

Додамо, що у нинішньому розіграші АПЛ Харрі Кейн демонструє дивовижну результативність. 27-річний англієць зіграв 15 матчів за лондонців, забивши при цьому 9 голів та ще 10 разів асистувавши партнерам.

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