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Навіть Мессі чи Роналду не змінять ситуацію в Манчестер Юнайтед, – Бербатов

21:31 306 Читать на русском
Навіть Мессі чи Роналду не змінять ситуацію в Манчестер Юнайтед, – Бербатов
Роналду та Мессі / 90min.in

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов дав свою оцінку ситуації в стані "червоних дияволів".

"Я постійно читаю про Бруну Фернандеша, але він не чарівник. Невже люди дійсно думають, що якщо один гравець прийде в команду, клуб автоматично почне перемагати?

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Це всього лише один гравець, так не працює, адже футбол – це командна гра. Не можна очікувати, що одна людина прийде і змінить ситуацію в Манчестер Юнайтед, навіть якщо це Мессі або Роналду.

Зараз їм потрібна команда і єдність, щоб вибратися з поточної ситуації разом, а не зусиллями одного гравця. Іноді у вас є хороший футболіст, який може допомогти уникнути проблем і виграти матч, але не в такій ситуації. Їм потрібно залишатися разом", – поділився Бербатов у коментарі BetFair.

До слова, Манчестер Юнайтед посідає 5 місце в чемпіонаті Англії, маючи в активі 34 очки та відстаючи від четвертого Челсі на 6 пунктів.

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