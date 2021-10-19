Півзахисник Десни Владлен Юрченко зізнався, чи відмовився б від пропозиції Динамо через минуле в Шахтарі.

Хавбек 7 років перебував на контракті у "гірників", але так і не дочекався шансу.

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"Навіть не знаю, не думав про це. Чому це має бути табу? Так, я вихованець і вдячний Шахтарю, але я не провів жодного матчу за основну команду. Це футбол, чому ні? Навіть Мірча Луческу зміг перейти", – цитує Юрченка Тribuna.

Нагадаємо, упродовж кар'єри півзахисник пограв за Іллічівець, Байєр, Вайле і Зорю, а нещодавно підписав контракт з Десною.

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