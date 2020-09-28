"Я просто шокований тією імітацією футболу у виконанні Львова. На мій погляд, якби Зоря у другому таймі не скинула оберти, то спокійно довела б справу до двозначного рахунку. Переконаний, що аматорська збірна Львівщини, навіть зібрана, як кажуть, з "листа", зіграла б краще за Львів.

Львів – Зоря – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Минулого тижня Львів дав бій Динамо, але в столиці "містяни" діяли з позамежною самовіддачею, на емоційному підйомі, а ось свій справжній рівень вони продемонстрували в поєдинках з Колосом і Зорею. Мені здається, що всі проблеми через відсутність чіткої стратегії: спочатку у Львові робили ставку на бразильців, потім на будь-кого, тільки не на українців. Додайте сюди часті зміни тренерів і все без результату.

До речі, знаю ще одну команду зі Львова, яка чомусь вирішила, що їй також допоможуть перемагати іспаномовні футболісти, потім взагалі хотіла заявитися в чемпіонаті Польщі, а зараз втратила свою знамениту клубну спеціалізовану спортшколу і ледве зводить кінці з кінцями, виступаючи у Другій лізі. Схоже, Львів наступає на ті ж граблі", – цитує Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Після 4-х турів УПЛ Зоря розташувалась на 9-й сходинці з 4-ма очками, Львів залишився на дні турнірної таблиці без залікових балів.

Зоря знищила Львів з непристойним рахунком – Гладкий оформив дебютний дубль