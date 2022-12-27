"Я на перше місце поставив би Де Дзербі. Він виграв Суперкубок України, перемігши Динамо, "гірники" йдуть на першому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Луческу визнаний тренером року в УПЛ – Де Дзербі пролетів повз топ-3

Другий рядок віддав би Скрипнику. Це хороший тренер, але Де Дзербі на першому місці. Луческу тоді буде третім. Четвертим можна поставити Йовічевіча. А от Каштру не заслуговує на місце в топ-5. Його вже тут немає, навіщо його ставити? Відзначив би ше Рябоконя, який щороку десь у шістці", – сказав Сабо у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після 18-ти турів лідером УПЛ є Шахтар, який на два очки випереджає Динамо.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ