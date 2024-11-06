"Знаєте чого я не можу зрозуміти? От Валерій Бондар у збірній. Ні, не тому, що він слабкий, поганий чи ще там щось, ні, не подумайте.

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Просто я не можу зрозуміти, навіщо вперто викликати футболіста, в якого ти не віриш, якому ти не особливо довіряєш, на якого ти не надто розраховуєш, якого ти не ставиш на матчі. Та нехай краще людина вдома посидить, з сім'єю відпочине, батарейки перезарядить.

Ну за два роки одну гру Бондар зіграв. Контрольну проти Польщі. Все! Четвертий центральний захисник в ієрархії. Є Забарний та Матвієнко – вони основні. Таловєров – третій. А четвертим постійно їздить Бондар. Їздить і не грає. То може є сенс когось іншого викликати? Дати, так би мовити, понюхати ту атмосферу національної збірної. Бондар вже нанюхався. Може хтось інший, зрештою, краще себе проявить? Ну чому не спробувати?" – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі "синьо-жовті" в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

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