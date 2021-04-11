Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч не може зрозуміти, чому Динамо заборонило його команді випустити на поле орендованих гравців у київського клубу.

"Бачите, дуже цікава ситуація. Навіщо віддавати футболістів, на яких не розраховуєш, якщо боїшся їх? Для мене це завжди був нонсенс. Булеца та Дубінчак – дуже важливі гравці для нас, ключові. Тож на це запитання я не маю відповіді. У таких матчах ти можеш побачити їх на тлі основи Динамо, оцінити їхній прогрес, наскільки вони близькі до твоїх гравців.

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Маю сказати, що ці дві втрати для нас такі ж важливі, як і Піхальонок, і Назаренко, і Адамюк. Це принципові втрати для нашої команди. Я не кажу, що з ними ми б обіграли Динамо, але для нашої гри це достатньо великий мінус у побудові команди", – поділився Йовічевіч на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що Динамо не дозволило СК Дніпро-1 випустити на поєдинок проти киян Сергія Булецу та Владислава Дубінчака, права на яких належать київському клубу. Цікаво, що у цьому ж турі Зоря дозволила Інгульцю зіграти з двома гравцями, орендованими з луганського клубу.

Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло СК Дніпро-1 (2:0) та втримало відрив у 7 очок від другого Шахтаря. СК Дніпро-1 перервав свою серію без поразок у 2021 році, залишившись восьмим з 25 пунктами.

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