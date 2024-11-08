"У мене одне питання: у вас є хоч якась спортивна злість? Навіщо ви так знущаєтесь? Ну як так можна? Вас так возять, що берега не бачите. Але ж ви професіонали. Розповідаєте, щоб вас не критикували, але вас возять. Це Ференцварош. Це не Барселона та не Баварія.

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Як можна так безвідповідально ставитися до своєї роботи. Як можна заробити таку дурну червону картку. Такі стрибки вже не вперше. Не можна так стрибати у штрафному майданчику. Тим більше що м'яч уже пішов. Це технічна помилка. Взяти та поставити команду на коліна на початку гри.

Зараз усі вийдуть та скажуть, що це все випадково. Та не випадково це. Це неправильна підготовка до гри та неправильний настрій. Цей матч треба було вигризати. Головний тренер відповідає за налаштування команди на гру.

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Мені не сподобалися слова про те, що як можна грати у меншості з 17-ї хвилини. А в кого спитати, чому так сталося? Хто виставляє склад? Хто готує тактику? Хто каже футболістам, що треба робити, а що не можна? За все відповідає тренер. Якщо людина на 17-й хвилині з двох ніг стрибає у суперника – це відповідальність тренер.

Я розумію, що Шовковський молодий тренер і до нього немає таких претензій, але візьми на себе відповідальність. Скажи: "Я не налаштував команду". Це все виглядає настільки безвольно... Так, далеко їздити. Ніхто не каже, що треба обігравати Ференцварош 4:0. Але забити гол та зіграти внічию за 90 хвилин можна? Так, не пішло. Але не було жодного удару у площину. Поперечини – це не площина. По ваших воротах пробили більше 30-ти разів", – поділився Циганик у авторській програмі на YouTube.

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