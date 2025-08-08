"Я незадоволений рахунком, але задоволений грою. Ми допустили кілька помилок на початку, які потім виправили. Я дуже поважаю Панатінаїкос. Ми знали, що це буде складний суперник, і що вони будуть атакувати в перехідних і при стандартах. Ми допустили кілька помилок, які не можна допускати, коли граєш проти Панатінаїкоса, якщо хочеш перемогти. Нам потрібно виправити свої помилки. Я задоволений гравцями і тим, як ми виглядали.

Героїчні сейви Різника у відеоогляді матчу Панатінаїкос – Шахтар

Травма Егіналдо? Є різниця між тим, як судити гру і відчувати її. Гравець біг з такою швидкістю і впав! Якщо VAR не втручається в ці моменти, навіщо він тоді потрібен? Я не буду обговорювати суддю і суддівство. Я втратив гравця, і тепер ніхто нічого не може з цим вдіяти. Це був стовідсотковий пенальті, я втратив свого гравця і не знаю, на який термін він вибув. Після цього я розмовляв з суддею.

Гра Різника? Він відмінний гравець з яскравою індивідуальністю. Він завжди поруч, коли він нам потрібен. Сподіваюся, у другій грі він буде нам потрібний менше. Головне – щоб Кевін повернувся і був здоровий.

Чи потрібно нам щось виправляти? Я не хочу нічого виправляти, але я хочу, щоб ми ставали кращими в ці моменти", – цитує Турана Gazzetta.

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле