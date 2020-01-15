"Навіщо напружуватися, якщо можна розслаблятися десь в барах?" – Гецко оцінив рівень гри Жерсона Родрігеса

Колишній форвард збірної України Іван Гецко розкритикував відношення до своїх обов’язків нападника київського Динамо Жерсона Родрігеса.

"Родрігес спочатку подавав надії. Два рази блиснув в матчах за свою збірну проти України і отримав запрошення від Динамо, граючи в чемпіонаті Японії. Маючи на руках хороший контракт, порахував свою місію на цьому етапі виконаною.

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А навіщо далі напружуватися, якщо краще розслаблятися десь в барах? Виходить, знову купили кота в мішку з холостим пострілом. Як підсумок, йому шукають нову команду", – сказав Гецко в коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, нападник збірної Люксембурга не потрапив у список 29 футболістів Динамо, які вирушили на перший зимовий збір до Туреччини. Раніше повідомлялося, що Жерсон переведений в дубль, а Динамо планує знайти для нього новий клуб. Також була інформація, що гравця збірної Люксембургу викривали в порушеннях режиму.

До слова, у поточному сезоні на рахунку Родрігеса 8 матчів у складі Динамо в УПЛ та лише 2 голи в активі.

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