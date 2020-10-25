"Що залишається загадкою для мене, так це те, як використовують ван де Беека, незважаючи на те, що за нього заплатили 40 мільйонів. Він не є першим вибором Уле-Гуннара Сульшера в кожній грі. Це трохи дивно.

Дебют Кавані у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Челсі

Чим частіше він не виходить в старті, тим частіше він взагалі не виходить на поле, тим більше ти замислюєшся: "Ну, гравець за 40 мільйонів. У звичайній ситуації ви б включили його до складу". Прямо зараз ван де Бек напевно думає: "Що я тут роблю?" – наводить слова Невілла Goal.

Евра ж був більш категоричним в ефірі Sky Sports: "Ми говоримо про ван де Беека. Нічого не маю проти цього хлопця, але чому ми купили його? Він дивиться кожен матч з трибун. Донні не потрібен нам, це правда".

Зазначимо, що нідерландець провів лише 229 хвилин у складі Манчестер Юнайтед після трансферу, записавши до свого активу гол та асист.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Челсі – Кавані дебютував, а Лемпард перехитрив Сульшера