"Навіщо ми його придбали?" Невілл та Евра здивовані відсутністю ван де Беека у складі Манчестер Юнайтед
Колишні гравці Манчестер Юнайтед Гарі Невілл та Патріс Евра висловилися щодо новачка команди Донні ван де Беека.
"Що залишається загадкою для мене, так це те, як використовують ван де Беека, незважаючи на те, що за нього заплатили 40 мільйонів. Він не є першим вибором Уле-Гуннара Сульшера в кожній грі. Це трохи дивно.
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Чим частіше він не виходить в старті, тим частіше він взагалі не виходить на поле, тим більше ти замислюєшся: "Ну, гравець за 40 мільйонів. У звичайній ситуації ви б включили його до складу". Прямо зараз ван де Бек напевно думає: "Що я тут роблю?" – наводить слова Невілла Goal.
Евра ж був більш категоричним в ефірі Sky Sports: "Ми говоримо про ван де Беека. Нічого не маю проти цього хлопця, але чому ми купили його? Він дивиться кожен матч з трибун. Донні не потрібен нам, це правда".
Зазначимо, що нідерландець провів лише 229 хвилин у складі Манчестер Юнайтед після трансферу, записавши до свого активу гол та асист.
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