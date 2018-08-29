"Навіщо Динамо виходити в ЛЧ? Щоб там ганьбитися?" Легендарний "динамівець" пояснив, чому рівень киян – ЛЄ

"Футбол 24" обговорює матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів Динамо – Аякс (0:0) із Стефаном Решком, захисником київського клубу 70-х, володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА.

– Стефане Михайловичу, Динамо без шансів склало зброю перед Аяксом. Наскільки це велике розчарування для вас?

– Я не розчарований. Мене ще перед матчем запитували, як зіграють команди. Я чесно відповів, що не маю особливої надії на успіх Динамо, адже амстердамський поєдинок продемонстрував дуже багато проблем у грі команди. Для того, щоб пройти такого технічного і добре підготованого суперника, належало відчутно додати в усіх компонентах. Вчорашній матч показав, що нічого не додали.

Динамо – Аякс – відеоогляд матчу

– У Києві Аякс завдав у 5 разів більше ударів, ніж Динамо…

– Ну то про що можна говорити? Хацкевич сказав, що переміг клас. Він чесно зізнався, що голландці – більш класна команда. З такою грою і з таким запасом міцності, як у Динамо, нічого виходити в Лігу чемпіонів. Для чого? Щоб там ганьбитися? Щоб у групі не виграти жодного матчу? Треба задовольнятися тим, що є.

– Якими мають бути оргвисновки від керівництва клубу? Гарячі голови вимагають відставки Хацкевича, наприклад…

– А що Хацкевич? Він що, повинен навчити їх грати у футбол? Зрозуміло – за ним тактика, тренувальний процес. Але якщо немає футболістів високого рівня – що вдієш? Ні одного футболіста середнього європейського класу! Ну, можливо, хіба що лівий захисник Піваріч, який грав у фіналі Кубка світу.

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Всі інші – сіренькі виконавці, не хочу вкотре критикувати наших хлопців. До Ліги чемпіонів вони не готові. От у Лізі Європи нехай показують, що вони можуть. Там будуть команди такого ж класу, як і Динамо. Бо з грандами європейського футболу кияни зараз грати неспроможні. Навіщо ганьбитися?

– Другий рік поспіль Динамо залишається без Ліги чемпіонів…

– З одного боку мені, як "динамівцю", дуже прикро, що команді не вдається вийти на високий рівень. Але з іншого боку, як професіонал, оцінюю можливості команди. Не варто від гравців і тренерського штабу вимагати неможливого. Я – реаліст. Знаєте, як кажуть: "Довольствуйтесь возможным, не требуя должного". На сьогодні можливою є Ліга Європи.

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