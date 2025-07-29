Легендарний екс-нападник Динамо Максим Шацьких поділився думками щодо матчу-відповіді проти Хамруна у кваліфікації Ліги чемпіонів та старту в УПЛ.

"А навіщо Динамо перемагати з розгромним рахунком, який сенс? Вже потрібно цілеспрямовано готуватися до першого туру в українській Прем’єр-лізі та до наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – кияни вже там. Не думаю, що ми станемо свідками дива (камбеку Хамруна – прим.).

"Можливо, ми недооцінили Динамо": тренер Хамрун Спартанс розраховує на камбек у матчі-відповіді

Логічно було б випустити дубль, тобто дати пограти тим хлопцям, які не мали ігрової практики у першому матчі й відпочити ключовим гравцям відповідно. Попереду ж буде дорога в Україну, переїзд сил не додасть, а навпаки. Ротація, як на мене, має бути.

Власне, гра-відповідь проти Хамрун Спартанс має стати хорошою розминкою перед поєдинком першого туру УПЛ. Однак при всьому цьому не потрібно забувати й про рейтингові бали, поєдинок не товариський, тому потрібно обов’язково перемогти. Та й за перемогу мають бути преміальні. Динамівці мають вийти й спокійно перемогти, довести справу до кінця", – поділився Шацьких в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, уже сьогодні Динамо зіграє з Хамруном у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів після розгромної перемоги в першій грі (3:0). А вже 2 серпня кияни стартують в новому сезоні УПЛ матчем проти Вереса.

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів