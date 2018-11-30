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"Навічно вдячний", – Марлос виклав фото з Ахметовим у колі своєї сім'ї

11:27 595 Читать на русском
"Навічно вдячний", – Марлос виклав фото з Ахметовим у колі своєї сім'ї
Марлос / Шахтар

Марлос опублікував фотографію з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

Нещодавно український хавбек бразильського походження Марлос продовжив контракт з Шахтарем терміном на 3 роки.

Марлос: Хочу закінчити кар'єру у Шахтарі

Півзахисник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram з нагоди пролонгування угоди поділився фотографією з президентом "гірників" Рінатом Ахметовим. "Навічно вдячний", – підписав світлину Марлос.

Марлос несподівано прокоментував продовження контракту з Шахтарем російською мовою

Зауважимо, що останнім часом президент Шахтаря Рінат Ахметов доволі не часто з'являється на публіці.

Gratidão eterna

Публикация от Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

Теги
Шахтар Шахтар Марлос Марлос Рінат Ахметов
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