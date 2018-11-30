"Навічно вдячний", – Марлос виклав фото з Ахметовим у колі своєї сім'ї

Марлос опублікував фотографію з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

Нещодавно український хавбек бразильського походження Марлос продовжив контракт з Шахтарем терміном на 3 роки.

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Півзахисник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram з нагоди пролонгування угоди поділився фотографією з президентом "гірників" Рінатом Ахметовим. "Навічно вдячний", – підписав світлину Марлос.

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Зауважимо, що останнім часом президент Шахтаря Рінат Ахметов доволі не часто з'являється на публіці.