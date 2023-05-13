"Буквально з перших тренувань було видно, що людина може вчитися. Від нього можна було почути за все тренування лише: "Добрий день", "Я правильно виконую?", "До побачення". Він приходив і повністю віддавався тренуванням.

"Думаю, батьки не пошкодували, що Мудрик не став танцюристом": тренер українця пригадав старт кар'єри зірки Челсі

Була реакція від природи, головне – було мислення. Десь із 3-го класу він почав грати у воротах. У 6-му класі його забрали в академію Металіста, там він грав як воротар.

Потрапити в Реал – це на рівні фантастики, тим більше з такого провінційного містечка як Красноград. Одного разу, коли ми були в готелі в Алушті, потрібно було заповнити картки на проживання, а він ще маленький був. Я дав йому цю картку, а Андрій каже: "Я ще писати не вмію". Ну, навчили – підписав контракт з Реалом", – пожартував тренер в інтерв'ю Суспільне.

Нагадаємо, Лунін перейшов в Реал зі Зорі в липні 2018 року. У поточному сезоні провів за "вершкових" 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (у 4-х поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з мадридцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює кіпера у 5 млн євро.

Лунін придбав боксерські рукавички Усика на благодійному аукціоні, який організував Зозуля – гроші пішли на допомогу ЗСУ