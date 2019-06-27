Навас залишиться в Реалі, – AS

Схоже, голкіпер Реала Кейлор Навас не змінить місце роботи влітку.

Кейлор Навас захищатиме кольори Реала у наступному сезоні, якщо клуб не отримає нових пропозиції щодо голкіпера, повідомляє AS.

Бенфіка хоче підписати Кейлора Наваса вільним агентом

Раніше у ЗМІ називали потенційними кандидатами на костариканця ПСЖ та Манчестер Юнайтед, але ці гранди втратили інтерес до Кейлора.

Найближчою до підписання 32-річного воротаря була Бенфіка, проте португальці не змогли задовольнити фінансові апетити Наваса, який хотів отримувати 7 млн євро на рік.

Такий розвиток подій може сильно вплинути на майбутнє Андрія Луніна, який мав шанс стати другим голкіпером Реала, у випадку відходу Наваса.

В минулому сезоні Ла Ліги Кейлор провів лише 10 матчів.

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