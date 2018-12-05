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Навас взимку хоче покинути Реал – "вершкові" не відпустять гравця

16:13 1108 Читать на русском
Навас взимку хоче покинути Реал – "вершкові" не відпустять гравця
Кейлор Навас /AS

Кейлор Навас незадоволений своїм становищем у мадридському клубі.

Костариканець розчарований, що не має ігрового часу після того, як був основним голкіпером у ті роки, коли Реал виграв три Ліги чемпіонів поспіль.

Навас іронічно оцінив своє становище в Реалі, пригадавши три трофеї Ліги чемпіонів

Голкіпер проситиме керівництво Реала відпустити його у іншу команду вже взимку. Проте, воротар не отримає позитивної відповіді, адже тоді "вершкові" залишаться без заміни Тібо Куртуа, повідомляє Sport.es.

Реал хоче продовжити контракт з Навасом

Нагадаємо, Навас перейшов у мадридський Реал влітку 2014 року. У цьому сезоні костариканець провів 7 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 7 разів.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас
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