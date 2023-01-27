Голкіпер ПСЖ та збірної Коста-Ріки Кейлор Навас у свої 36 років зважився на переїзд на Туманний Альбіон.

Воротаря прагнув підписати Аль-Наср Кріштіану Роналду. Футболіст не хотів покидати Європу, але й залишатись у ПСЖ не було бажання.

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Ідеальним варіантом став Ноттінгем Форест, який шукає заміну травмованому Діну Хендерсона. Навас вже дав свою згоду на переїзд до "лісників", стверджує L'Équipe. Тепер клубу АПЛ треба домовитись із паризьким грандом щодо суми викупу. В оренду Ноттінгем взяти кіпера не може, адже ліміт з 8 гравців вичерпано.

Контракт Кейлора з ПСЖ розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону він провів 26 матчів, але цього повністю програв конкуренцію Джанлуїджі Доннаруммі, награвши усього 2 поєдинки. Це його аж ніяк не влаштовувало.

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