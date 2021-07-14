Воротар ПСЖ Кейлор Навас не боїться конкуренції з молодим італійцем.

Кейлор Навас не має наміру прощатись з паризьким клубом, повідомляє ESPN.

Доннарумма офіційно перейшов у ПСЖ

34-річний голкіпер розуміє, що шанси залишитись основним у ПСЖ після приходу Джанлуїджі Доннарумми дуже невисокі, але Кейлор готовий до конкуренції з найкращим гравцем Євро-2020.

Чинний контракт Наваса з паризьким клубом розрахований до літа 2024-го. У минулому сезоні Ліги 1 Кейлор зіграв у 29 матчах, в яких пропустив 18 м'ячів.

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