"Виступаючи за ПСЖ, я відчуваю любов від кожного. В Реалі у мене було відчуття, що частина клубу не до кінця вірить у мене. Я завжди буду безмежно вдячний уболівальникам Реала за їхню підтримку і за те, як вони підтримують мене сьогодні, незважаючи на те, що я змінив команду.

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Одноклубники в Реалі завжди вірили в мене. У ПСЖ все трохи по-іншому. У мене всі вірять, і я намагаюся в кожній грі виправдовувати довіру.

Коли я прийшов в Реал, я не намагався довести, що я кращий за Касільяса, що моя кар'єра буде успішнішою, ніж у нього", – цитує Наваса Marca.Нагадаємо, у 2019-му ПСЖ придбав Кейлора у Реала за 15 млн євро. У нинішньому сезоні Ліги 1 Навас провів 19 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

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