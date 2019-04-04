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Навас розповів, за якої умови покине Реал

19:20 183 Читать на русском
Навас розповів, за якої умови покине Реал
Кейлор Навас / фото: AS

Голкіпер Реала Кейлор Навас розповів про своє майбутнє.

"Я покину Реал, якщо тренер скаже мені піти. Але у мене діючий контракт, моє теперішнє пов'язане з Реалом. Я завжди буду докладати всіх зусиль і намагатися переконати тренера, що заслуговую грати.

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У мене контракт, я хочу бути тут, але давайте подивимося, як все складеться. Потрібно сконцентруватися задля успішного завершення сезону. З поваги до емблеми цього клубу ми повинні виграти всі матчі, що залишилися", – цитує Наваса Goal.com.

До слова, у поточному сезоні Кейлор Навас провів за "вершкових" лише 16 матчів в усіх турнірах, де пропустив 17 голів та 5 разів залишав свої ворота "сухими".

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Теги
Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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