"Складний період. Бувають моменти, коли потрібно ухвалювати рішення. Я з великою любов'ю ставлюся до Реала і до футболістів, з якими я там грав, вони добре до мене ставилися. І, звичайно, до Зідана, з яким ми виграли усі.

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У нас спільна історія, яка завжди буде в нашій пам'яті. Але є речі, які неможливо контролювати. Я вірив у Бога, і він підказав мені, що я повинен покинути Реал", – цитує Наваса France Football.

Кейлор захищав кольори Реала у 2014-2019 роках, ПСЖ заплатив мадридцям за голкіпера 15 млн євро.

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