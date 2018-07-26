Навас продовжить контракт з Реалом, – ЗМІ

Воротар мадридського Реала Кейлор Навас, скоріш за все, підпише нову угоду з клубом.

Кейлор Навас продовжить контракт з Реалом ще на 2 роки, повідомляє костаріканське видання La Nacion. Поточна угода голкіпера з "вершковими" розрахована до 2020 року, а переговори між сторонами розпочалися перед чемпіонатом світу.

Посилений інтерес Реала до Тібо Куртуа та прихід нового головного тренера затьмарював перспективи Наваса на Сантьго Бернабеу. Втім, джерело запевняє, що переговори з приводу пролонгування контракту близькі до завершення – конкурент Андрія Луніна може укласти угоду з мадридцями до 2022 року відразу після виходу з відпустки.

Кейлор Навас нібито вже поспілкувався з новим наставником Реала Хуленом Лопетегі та отримав гарантії, що коуч на нього розраховує. Костаріканець в минулому сезоні був основним воротарем клубу, з яким виграв Лігу чемпіонів.

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