"Я дуже радий, тому що це була дуже складна гра. Ми всі хотіли провести великий матч і скористатися перевагами першого етапу для кваліфікації. Барса показала чудову гру, вони виклалися на максимум.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Цей відбитий пенальті для Серхіо Ріко, який переживає важкі часи разом зі своєю сім'єю. Це для нього. Ми повинні об'єднатися. У команди є чіткі цілі. Це те, що допомагає нам пройти далеко у Лізі чемпіонів", – цитує Наваса Goal з посиланням на RMC.

Нагадаємо, костаріканський голкіпер відбив пенальті від Ліонеля Мессі та здійснив 9 сейвів, чим допоміг ПСЖ вберегти нічию. Щодо Серхіо Ріко, то у резервного голкіпера ПСЖ нещодавно помер батько, тому іспанця не було в заявці на матч з каталонцями.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті