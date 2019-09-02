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Навас: Намагатимусь завоювати любов фанатів ПСЖ

2 вересня 22:59 226 Читать на русском
Навас: Намагатимусь завоювати любов фанатів ПСЖ
Кейлор Навас / ФК ПСЖ

Новачок ПСЖ Кейлор Навас прокоментував перехід у французький клуб.

"Я дійсно дуже радий перейти в ПСЖ. Погравши в Іспанії, я переїжджаю до Франції з великими надіями.

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ПСЖ в Латинській Америці вважається дуже престижним клубом, і я дуже хочу стати частиною пригоди, розпочатого кілька років тому.

Докладу всіх зусиль для того, щоб ПСЖ завоював нові титули, поділюся своїм досвідом і професіоналізмом.

І я також намагатимусь завоювати серця паризьких фанатів, які відомі на всю Європу своєю пристрастю.

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Коли Бог змінює твої плани, значить, це на краще. З нетерпінням чекаю новий виклик у ПСЖ", – написав Навас у своєму Twitter.

blog_ava
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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кейлор Навас Кейлор Навас
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