Навас отримав травму – Реал залишився лише з одним голкіпером

Мадридський Реал переживає непрості часи. Сантьяго Соларі не може розраховувати на низку футболістів через травми.

Голкіпер Реала Кейлор Навас отримав травму на сьогоднішньому тренуванні. Про ступінь важкості пошкодження не повідомляється, але костаріканець точно не зіграє у завтрашньому матчі проти Севільї, зазначає AS.

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Наставник "вершкових" Сантьяго Соларі тепер має у своєму розпорядженні лише Тібо Куртуа, який теж нещодавно відновився від травми.

Третій воротар Реала Кіко Касілья кілька днів тому підписав контракт з Лідсом, а українець Андрій Лунін відмовився переривати свою оренду в Леганесі.

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