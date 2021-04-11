ПСЖ ризикує втратити основного воротаря перед одним з найважливіших матчів сезону.

У перерві матчу 32-го туру Ліги 1 Страсбур – ПСЖ (1:4) Маурісіо Почеттіно несподівано замінив Кейлора Наваса.

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"Заміна Наваса – запобіжний захід. У нас великий медичний штаб, в якому працюють чудові професіонали. Подивимося, що там з Кейлором. Сподіваємося, що нічого серйозного немає", – цитує тренера парижан офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, вже 13 квітня ПСЖ прийматиме Баварію в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ. Перша зустріч цих суперників завершилась перемогою французів (3:2).

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