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Навас емоційно прокоментував повернення на Сантьяго Бернабеу

15:04 436 Читать на русском
Навас емоційно прокоментував повернення на Сантьяго Бернабеу
Кейлор Навас / Reuters

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас поділився думками щодо нічиєї у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Реала (2:2).

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

"Ми грали проти великої команди, і в першому таймі нам ніяк не вдавалося знайти себе. Необхідно було вносити корективи, але дух і єднання в нашій команді зараз на найвищому рівні.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Було чудово повернутися сюди, отримати такий прийом від мадридської публіки і провести таку гру на стадіоні, з яким у мене пов'язано безліч найпрекрасніших спогадів", – підкреслив Навас у коментарі сайту УЄФА.

Нагадаємо, голкіпер перейшов у ПСЖ з Реала лише цього літа. Він став одним з героїв матчу 5 туру Ліги чемпіонв, здійснивши кілька важливих сейвів і зберігши шанси парижан на камбек.

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