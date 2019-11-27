Навас емоційно прокоментував повернення на Сантьяго Бернабеу

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас поділився думками щодо нічиєї у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Реала (2:2).

"Ми грали проти великої команди, і в першому таймі нам ніяк не вдавалося знайти себе. Необхідно було вносити корективи, але дух і єднання в нашій команді зараз на найвищому рівні.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Було чудово повернутися сюди, отримати такий прийом від мадридської публіки і провести таку гру на стадіоні, з яким у мене пов'язано безліч найпрекрасніших спогадів", – підкреслив Навас у коментарі сайту УЄФА.

Нагадаємо, голкіпер перейшов у ПСЖ з Реала лише цього літа. Він став одним з героїв матчу 5 туру Ліги чемпіонв, здійснивши кілька важливих сейвів і зберігши шанси парижан на камбек.

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