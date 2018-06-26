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Навалка: У нас були мрії і плани, але тепер ми їдемо додому

25 червня 17:58 342 Читать на русском
Навалка: У нас були мрії і плани, але тепер ми їдемо додому
Адам Навалка / Фото: соцмережі

Наставник збірної Польщі Адам Навалка прокоментував невихід своєї команди у раунд плей-офф чемпіонату світу-2018.

"У нас були свої мрії і плани, і ми постаралися зробити так, щоб вони збулися, цього не сталося, тепер ми їдемо додому.

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Ми не грали так, як нам хотілося, і тому програли. Не доводиться сумніватися в тому, що збірна Колумбії була сильніше, але ми вичавили з гравців все, що могли", – цитує Навалку ТАСС.

Нагадаємо, Польща поступилася Сенегалу та Колумбії, через що втратила шанси на вихід у раунд плей-офф чемпіонату світу-2018.

Теги
ЧС 2018 Польща Польща Адам Навалка Адам Навалка
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