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Навалка покине збірну Польщі після провалу на ЧС-2018

14:12 254 Читать на русском
Навалка покине збірну Польщі після провалу на ЧС-2018
Адам Навалка / фото: Польський футбольний союз

Збірна Польщі отримає нового головного тренера. Наставник "Кадри" Адам Навалка залишить свою посаду після 30 липня, коли завершиться його контракт.

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка покине команду після 30 липня, коли завершиться його контракт з федерацією. Про це заявив голова Польського футбольного союзу Збігнєв Бонєк, повідомляє Przeglad Sportowy.

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Хто очолить Польщу після Навалки, наразі невідомо.

Навалка очолював національну команду Польщі з листопада 2013 року. Нагадаємо, Польща брала участь у ЧС-2018, проте не зуміла вийти з групи. Поляки першими серед європейських збірних втратили шанси на вихід з групи ще після 2 туру, а за підсумками групового етапу набрали лише 3 очки.

До слова, у останньому рейтингу ФІФА Польща посідала 8 місце.

Теги
ЧС 2018 Трансфери Головне Адам Навалка Адам Навалка Польща Польща
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