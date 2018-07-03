Навалка покине збірну Польщі після провалу на ЧС-2018

Збірна Польщі отримає нового головного тренера. Наставник "Кадри" Адам Навалка залишить свою посаду після 30 липня, коли завершиться його контракт.

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка покине команду після 30 липня, коли завершиться його контракт з федерацією. Про це заявив голова Польського футбольного союзу Збігнєв Бонєк, повідомляє Przeglad Sportowy.

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Хто очолить Польщу після Навалки, наразі невідомо.

Навалка очолював національну команду Польщі з листопада 2013 року. Нагадаємо, Польща брала участь у ЧС-2018, проте не зуміла вийти з групи. Поляки першими серед європейських збірних втратили шанси на вихід з групи ще після 2 туру, а за підсумками групового етапу набрали лише 3 очки.

До слова, у останньому рейтингу ФІФА Польща посідала 8 місце.