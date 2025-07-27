Український півзахисник Владислав Наумець відзначився забитим м'ячем у матчі 18-го туру чемпіонату Казахстану між Ордабаси та Тураном.

Казахстанська Прем'єр-ліга, 18-й тур

Туран – Ордабаси – 0:4

Голи: Наумець, 65, Чанаджія, 75, Імнадзе, 77, Малий, 90+6

Українець забив шикарний гол та віддав асист у матчі європейського чемпіонату – арбітр не вгледів взяття воріт (ВІДЕО)

В рамках 22-го туру чемпіонату Казахстану Ордабаси зустрічався з Тураном, який посідає передостаннє місце у турнірній таблиці. Український хавбек Ордабаси Владислав Наумець вийшов на поле після перерви, а нападник Юрій Вакулко всю гру провів на лаві для запасних.

Перший тайм був досить конкурентним та завершився нульовою нічиєю. Проте у другій половині гості з Шимкента змогли оформити розгром. Перший гол у матчі забив Владислав Наумець. Український легіонер отримав пас від партнера, підробив м'яч під ліву ногу та пробив у нижній кут воріт.

Надалі Ордабаси лише збільшив свою перевагу. На 75-й хвилині Наумець віддав хороший розрізний пас Евертону, а той викотив м'яч Чанаджії. Гості не стали зупинятись та забили ще двічі – відзначились Імнадзе та Малий.

У матчі з Тураном Владислав Наумець відзначився своїм дебютним голом за Ордабаси. Всього півзахисник провів 6 матчів за казахстанський клуб.