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Національна збірна України запрошує на відкрите тренування

12:39 97
Національна збірна України запрошує на відкрите тренування

У понеділок, 18 березня, у перший день підготовки до стартових матчів відбору Євро-2020 проти Португалії (22 березня на виїзді) та Люксембургу (25 березня на виїзді) збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський".

 

Цього дня о 17:30 гравці та тренерський штаб Андрія Шевченка запрошують уболівальників та журналістів на головну футбольну арену країни.

На тих, хто прийде на зустріч зі збірною, чекають знайомство з тренувальним процесом команди, можливість взяти автограф у футболістів, сфотографуватися зі своїми кумирами та отримати подарунок на згадку.

Вхід на тренування – вільний.

Представникам ЗМІ для того, щоб отримати акредитацію на висвітлення події, необхідно надіслати лист на [email protected].

Дедлайн прийому заявок – 18 березня (12:00).

Теги
Португалія - Україна Євро-2020 ФФУ Збірна України
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