"Я думаю, що треба розв'язувати ці питання крок за кроком. Тому зараз молодіжна збірна під керівництвом моїх помічників буде готуватись до матчів з Данією та Італією. Ми повинні підготуватись якомога краще.

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Ми будемо відповідати за матч з Англією, і вже після нього, думаю, буде видно, як все рухатиметься далі. Національна збірна – це пріоритет. Мабуть, це всі повинні розуміти протягом моєї роботи з самого початку", – розповів Ротань в ТаТоТаке.

Нагадаємо, що 16 та 19 червня національна команда зіграє проти Північної Македонії та Мальти, а 21 червня починається молодіжне Євро. У розпорядженні Ротаня є гравці, які можуть зіграти за обидві команди. Зокрема йдеться про Судакова, Бондаренка, Трубіна, Мудрика та Забарного.

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