Національна команда України приїхала на збір перед матчами проти Литви та Нігерії – відео з місця подій

Збірна України розпочала підготовку до важливого двобою за вихід на Євро-2020.

2 вересня гравці збірної України на чолі з тренерським штабом зібрались у Києві в готелі Хілтон в рамках підготовки до матчів проти збірних Литви та Нігерії.

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На вечірньому тренуванні команди не було воротаря Динамо Дениса Бойка. За інформацією ЗМІ, у гравця травма спини і лише після обстеження вирішиться його участь у найближчих зустрічах.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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