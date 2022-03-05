"Політики могли б уникнути таких трагедій. Це відбувається, тому що вони повні невдахи, тому що вони не здатні це зробити. Страждають невинні люди. Це все ще трапляється. НАТО і європейські країни є невдахами.

Зінченко – про війну в Україні: "Плачу вже тиждень"

Зінченко дуже переживає. З кожним днем війни стає дедалі гірше. Він пильно стежить за ситуацією, багато допомагає. Але війна все ще триває, уже 9 днів (коментар записувався напередодні – прим.)", – цитує Гвардіолу SI.

До слова, Олександр Зінченко активно висвітлює злочини Путіна і його армії в соцмережах, допомагає Україні гуманітарно й фінансово. Манчестер Сіті ж проводив акції солідарності з нашим народом.

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