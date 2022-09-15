Як повідомляє Sport.es, другий комплект форми Барселони наступного сезону буде білого кольору. Цей дизайн після спекотних дебатів був схвалений особисто президентом клубу Жоаном Лапортою та радою директорів каталонського клубу.

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Лапорта переконаний: незважаючи на те, що білий колір є головним для мадридського Реала, резервний комплект форми Барси стане одним із найбільш продаваних в історії.

Що цікаво, до 1970-х років Барселона регулярно грала у білій формі, і навіть вигравала у цих кольорах фінал Латинського кубка в Ніцци у 1952 році. Востаннє Барселона приміряла білий колір як основний на своїй формі в сезоні 1977/78, коли за каталонську команду грав Йохан Кройф.

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