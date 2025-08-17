"Враження від гри для мене трошки негативні, пропустили аж чотири голи. Але можна сказати й про позитивне, адже забили перший м'яч у Прем’єр-лізі. І досить непоганий м’яч. Також створювали моменти, але Динамо заслужено перемогло. Ми трохи не витримуємо інтенсивності, але ми це все наженемо. У нас хлопці грають хтось третій матч, а хтось взагалі перший. Динамо показало клас і над чим нам ще треба працювати.

Голи Герреро та Ваната у відеоогляді матчу Епіцентр – Динамо – 1:4

У першому таймі просто не розібралися, а ми пояснювали, як вони вбігають і що робити, але десь ще не спрацювали: почали притискатися до воріт, і дуже погано хлопці реагували на ті вбігання з середини. Потім трошки перебудувалися. А у другому таймі вже пішли ва-банк – що там сидіти в захисті? Вболівальники прийшли, і хотілось їм подарувати емоції.

Найперше – це урок для мене. Так вийшло, і це лише моя гра. Ну, наступного разу ми тоді зариємося, станемо в окопи й будемо відбиватися. Але я не хочу в такий футбол грати. Знаєте, краще пропустити чотири, але це буде досвід", – сказав Нагорняк на післяматчевій прес-конференції.

Наразі Епіцентр посідає 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Сергія Нагорняка не набрали жодного очка після перших трьох турів чемпіонату.

Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса