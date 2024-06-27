У четвер, 27 червня, Санкт-Паулі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Александера Блессіна новим головним тренером. Він замінив на цій посаді 31-річного Фабіана Хюрцелера, який пішов на підвищення в АПЛ – молодий фахівець замінив Роберто Де Дзербі в Брайтоні.

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Останній сезон Блессін провів в Уніоні Сент-Жилуаз, який привів до перемоги в Кубку Бельгії – у фіналі турніру "жовто-сині" здолали Антверпен із рахунком 1:0. До цього він працював у Дженоа. Саме він замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера "грифонів" після звільнення українського фахівця.

Також 51-річний фахівець встиг попрацювати з Остенде і молодіжними командами РБ Лейпциг.

Уніон виграв Кубок Бельгії вперше за 89 років – у фіналі був переможений екс-суперник Шахтаря по ЛЧ