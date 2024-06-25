Хоселу погодив умови особистого контракту з катарським клубом Аль-Гарафа. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, "бланкос" викупить гравця в Еспаньйола за 1,5 млн євро і продасть катарському клубу за цю ж суму. Сам Хоселу підпише з Аль-Гарафа контракт за схемою 2+1.

Реал не втримає героя півфіналу ЛЧ – він злякався приїзду Мбаппе

Минулий сезон 34-річний форвард зіграв за Реал на правах оренди і приніс чимало користі – 49 матчів, 17 голів і 3 асисти. Саме його дубль на останніх хвилинах допоміг перевернути матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти Баварії.

Реал розлучається з Хоселу через прихід у команду Ендріка та Кіліана Мбаппе. З такою конкуренцією у 34-річного форварда було б мало ігрового часу.

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