Очікується, що на турнір в США команду повезе Сантьяго Соларі, який замінить Карло Анчелотті на посаді тренера "вершкових". Аргентинський фахівець хотів би залучити до команди півзахисника Франко Мастантуоно з Рівер Плейта.

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Як повідомляє AS, трансфер 17-річного аргентинця обійдеться Реалу в 45 мільйонів євро. У Мастантуоно є італійський паспорт, що дозволить "вершковим" уникнути проблем з лімітом. Утім, керівництво Рівер Плейта не горить бажанням відпускати свою перлину, оскільки клуб планував, що півзахисник залишиться в команді до 2025 року.

Ймовірний перехід Франко може поставити під сумнів майбутнє Гюлера в Реалі. Обидва гравці претендували б одну позицію.

Мастантуоно – вихованець Рівер Плейт. За першу команду він відіграв у 55 матчах, в яких забив сім голів та віддав п'ять асистів.

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