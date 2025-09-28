– Олександре, в епізоді з першим пропущеним вами голом, як ви поверталися, як грали по своєму супернику, де не встигнули накрити в цьому моменті?

– Перш за все, я загубив м'яч – не знаю, був там фол чи ні, нехай уже це розглядають, цього не повернеш. Але потім, якщо чесно, десь загубили гравців та з підбирання забили гол.

– З позитивного можемо зазначити, що Динамо не знітилось після 0:2, забили під кінець першого тайму. На початку другого тайму, начебто, відчувався вже цей темп, але потім знову ця нереалізація – і, власне, маємо 3:3…

– Так, я з вами згоден, знову наступаємо на ті ж самі граблі. Багато не забиваємо, але дуже прикро, що ми з 0:2 вилазимо, уже рахунок 3:2, треба доводити гру до перемоги, а ми знову пропускаємо гол на останніх хвилинах, і матч закінчується внічию.

– В опорній зоні було дуже важко грати проти моторних латиноамериканців, які розпочинали атаки своєї команди?

– Та як завжди. Центральний матч туру, не центральний, але не можу сказати, що грати проти Карпат було надто складно. Гра давалася, особливо перші 15-20 хвилин, потім рефері лише почав свистіти нам фоли після нашого першого пропущеного гола, а до цього взагалі лише в наш бік свистів.

– Сім м'ячів пропущених за останні три тури – забагато для київського Динамо. Як зараз у роздягальні це все сприймається, в команді це все обговорюється?

– Так, справді, зараз дуже тяжкий період, бо три матчі на останніх хвилинах пропускаємо, втрачаємо перемоги, вже втратили шість балів. Але нічого, не треба вішати голову, треба рухатись далі, через це теж команда має пройти. Наступний матч у нас уже проти Крістал Пелас – суперник дуже важкий, цікавий. Вони ще не програли жодного офіційного матчу, я дивився їхню статистику, тому на нас чекає дуже важкий матч. Будемо розбирати цей матч та рухатись далі.

– Що може Динамо нав'язати Крістал Пелас після таких виснажливих поєдинків в УПЛ та Кубку України? Наскільки важко переключитися на зовсім інший турнір?

– Це футбол, все що завгодно може бути, – цитує Піхальонка офіційний сайт Динамо.

