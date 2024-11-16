Під час матчу на поле були кинуті предмети, зокрема в технічну зону, де перебував головний тренер Мексики Хав'єр Агірре. Один з предметів влучив тренеру в голову, спричинивши серйозне пошкодження, яке навіть призвело до кровотечі.

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Окрім цього, вболівальники Гондурасу ображали мексиканського тренера. За кілька днів до матчу обговорювалося, що зустріч між Мексикою та Гондурасом була схожа на "війну", але мексиканський тренер відкидав таке порівняння, стверджуючи, що під час його візиту до Гондурасу до нього ставилися без ворожості.

Такі дії можуть призвести до серйозних санкцій для Гондурасу, оскільки фанати порушили правила безпеки та спортивної етики.

Unfortunate scenes at the end of the match as Javier Aguirre’s head is busted open by an imbecile in the stands who threw an object directly to El Vasco.



Looks like it’ll be a major fine for La H.#SelecciónMexicana #ElTri #HondurasVsMexico pic.twitter.com/FapqJRLMdq — Gerardo Tavarez (@gerardoTBTP) November 16, 2024

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