39-річний фахівець визнаний найкращим тренером січня в італійській першості, інформує прес-служба Серії А.

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Минулого місяця "орлята" під керівництвом Мотти поступились лише раз (Вероні) і здобули три надважливі звитяги – над Дженоа, Міланом і Сампдорією. Це дозволило їм піднятись на 14 сходинку й відірватись від зони вильоту на 8 пунктів.

Віктор Коваленко, орендований в Аталанти, провів на полі загалом 80 хвилин у трьох поєдинках, що завершились тріумфом, і записав до свого активу переможний асист в матчі з "россонері".

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