"Моя команда сьогодні зіграла непогано. Почали з хорошої ноти. Швидко забили. Але потім були помилки. Помилка в захисній лінії, після чого пропустили. Та все ж хлопці хотіли зробити все можливе для позитивного результату і другої переможної гри.

Львів – Зоря – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Хоча й погодні умови нам не дуже сприяли, спека понад 30 градусів, було дуже важко, але такі умови були для двох команд, і наші хлопці впоралися. Нам сьогодні трохи пощастило, взагалі футбол – це гра, де фортуна повинна бути на твоєму боці.

Звісно, ми знаємо хто в нас є на заміні, ми знаємо, що вони готові на всі 100 відсотків та якщо їх ввести в гру, то вони її підсилять. Вийшло так, як хотілося. Ми будемо дивитися тільки вперед і готуватися до Динамо із позитивним настроєм", – цитує ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Зоря перемогла Львів у ефектній перестрілці з дивовижним голом на останніх хвилинах