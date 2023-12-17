Як повідомлялось раніше, український півзахисник Віктор Циганков пропустив сьогоднішнє тренування Жирони в рамках підготовки до двобою з Алавесом. На передматчевій прес-конференції наставник "біло-червоних" Мічел Санчес повідомив про ушкодження українця.

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"Циганков відчуває дискомфорт у нозі. Почекаємо до завтра, а тоді вирішимо, чи зможе він грати", – заявив тренер.

До слова, точно не допоможе команді форвард Крістан Стуані, який пропускатиме матч через дискваліфікацію. Ще раніше було відомо про травми Янхеля Еррери, Борхи Гарсії та Тоні Вільї.

Нагадаємо, матч між Жироною і Алавесом відбудеться у понеділок, 18 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Після 16-ти турів каталонці лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму доробку 41 очко.

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