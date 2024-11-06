"Перший тайм склався добре для обох команд. Ми припустилися помилки, особливо під час другого гола, і нас замкнули в маленькій зоні. Два м'ячі, а також вилучення, ускладнили нам завдання.

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Ми дуже добре вийшли з-під тиску і провели гарну гру, але у другому таймі вони нас перевершили, бо ми не могли дати більше. ПСВ заслужив на перемогу. Якщо в будь-якому змаганні вирішальне значення мають дрібні деталі, то уявіть собі, що буває в Лізі чемпіонів. Я не ставлю хрест на команді через поразку, ми команда, яка дивиться вперед.

Ліга чемпіонів – це мрія, попри всі страждання, яких ми зазнали. Ми не здамося і пробуватимемо все. Мета полягає в тому, щоб продовжувати рости, я сказав гравцям не дивитися на результат.

Потрібно швидко перевернути сторінку Ліги чемпіонів. Це не розчарування, але це важкий удар. Нам потрібно думати про чемпіонат і зіграти якнайкраще, щоб набрати три очки проти Хетафе. Подивимося, що буде далі, що буде важливим. Ми беремо участь у трьох змаганнях, і ми маємо команду, здатну брати участь у всіх трьох. Те, що ми пережили, допоможе нам не захотіти пережити це знову", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, після 4-х турів Жирона у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде на 26-й сходинці, набравши 3 очки.

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