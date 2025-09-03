– Пане Дмитре, це останній етап підготовки перед кваліфікаційним раундом Євро-2026 (U-19). Що передусім ставитимете за мету на цьому зборі?

– Так, це наш останній етап підготовки перед офіційними матчами. Що стосується планів, то хочу сказати, що ця збірна не збиралася протягом 15 місяців після фінальної частини Євро-2024 (U-17). Звісно, що за цей час у юнацькому футболі багато що змінилося. Деякі виконавці, які були тоді в основі, зараз не мають ігрової практики, дехто грає небагато. Але водночас з’явилися нові прізвища. Тому треба познайомитися з хлопцями, які викликаються до цієї команди вперше, а також зрозуміти рівень гравців, які за цей час досить непогано прогресували, тим паче під час матчів із такими сильними опонентами.

Україна виграла конкуренцію в європейської збірної за гравця Олімпіакоса

І тренерському штабу дуже важливо вкотре пояснити філософію гри збірної й подивитися на те, як футболісти сприймають цю інформацію під тиском таких збірних, як Англія, Нідерланди й Іспанія.

– У попередньому інтерв’ю ви сказали, що на вересневому зборі відсотків на 80 буде визначено склад на кваліфікацію. Усе так і є?

– Так. На жаль, у нас є декілька травмованих, усі вони з українських клубів. Ми не зможемо розраховувати на Владислава Тютюнова, Павла Люсіна й Богдана Редушка. Тому на цьому іспанському зборі й будуть ті самі 80 відсотків гравців, з якими ми зустрічатимемо офіційні змагання.

– Зараз у списку фігурують 11 футболістів, які представляють іноземні клуби. Ще є хтось на олівці?

– Звісно. Наприклад, той самий Артем Степанов поїхав на збір із молодіжною збірною. Буде чудово, якщо він там залишиться, але якщо він повернеться до нас, то це точно буде підсилення для нашої команди. У думці ми на нього розраховуємо. У розширеному списку є ще кілька виконавців, але нам треба подивитися на них наживо.

– Чи будуть наші суперники на майбутньому турнірі представлені найсильнішими складами?

– Якщо чесно, то це нас узагалі не цікавить. У цих збірних велика кількість гравців для основи, там божевільна конкуренція, вони можуть змінювати футболістів дуже легко, і на якість їхньої гри це не впливатиме. У нас такої можливості поки що немає. Будемо виходити з того, що ми маємо, а я вірю у своїх підопічних.

– Попри це, хочеться перемогти на таких престижних змаганнях?

– Так. Але в нас трохи інші завдання. Нам треба порівняти наш рівень, зрозуміти його. У нас у списку є багато нападників, тому десь ми розглядаємо гру у два форварди, тримаємо в голові цю ідею. Цей досвід дасть нам можливість подивитися на різні варіанти гри. Ми хочемо створювати моменти, грати на рівних із сильними опонентами, якісно доходити до штрафного суперника, а біля своїх воріт діяти більш упевнено й надійно. Ми хочемо домогтися того, щоб бути конкурентними в матчах з авторитетними європейськими збірними, – сказав Михайленко для прес-служби УАФ.